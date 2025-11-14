নির্বাচনের আগে বড় রদবদল: আরও ২৩ জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক নিয়োগ

স্টাফ রিপোর্টার:জাতীয় নির্বাচনের আগে প্রশাসনকে সুসংগঠিত ও গতিশীল রাখতে সরকার আরও ২৩ জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) নিয়োগ দিয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় দুটি পৃথক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এসব নিয়োগ ও বদলির আদেশ জারি করে।
নতুন ডিসি নিয়োগ পাওয়া জেলাগুলো হলো—
ঢাকা, পাবনা, রংপুর, যশোর, মেহেরপুর, নোয়াখালী, গাজীপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, মাদারীপুর, মৌলভীবাজার, বরিশাল, বরগুনা ও রাঙামাটি।
এসব জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব নিয়োজিতদের তালিকা ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট দফতরে পাঠানো হয়েছে।
এর আগে একইদিনে আরও ৯ জেলার জেলা প্রশাসক বদলি ও পদায়ন করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী—
নারায়ণগঞ্জের ডিসি মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা—কে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক হিসেবে বদলি করা হয়েছে।
জনবিভাগের উপসচিব মো. রায়হান কবির—কে নারায়ণগঞ্জের নতুন জেলা প্রশাসক হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে।
এ ছাড়া আরও যেসব কর্মকর্তাকে বদলি বা পদায়ন করা হয়েছে—
এসএম মেহেদী হাসান, পরিচালক (উপসচিব), বিপিটিএস — লক্ষ্মীপুরে ডিসি
সৈয়দা নুরমহল আশরাফী, উপসচিব, পরিকল্পনা বিভাগ — মুন্সীগঞ্জে ডিসি
মো. সাইফুর রহমান, উপসচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় — নেত্রকোণায় ডিসি
মো. শাহাদাত হোসেন মাসুদ, উপসচিব, অর্থ বিভাগ — চাঁপাইনবাবগঞ্জে ডিসি
মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, পরিচালক (উপসচিব), প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় — নওগাঁয় ডিসি
মো. আনোয়ার সাদাত, উপসচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় — খাগড়াছড়িতে ডিসি
মু. রেজা হাসান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী জেলা পরিষদ — কুমিল্লার ডিসি
জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে প্রশাসনের এ বৃহৎ পরিসরের রদবদলে মাঠ প্রশাসন আরও গতিশীল হবে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট সূত্র।
