নির্বাচনের পরেও যেনো দেশে গণতন্ত্র চর্চা সঠিকভাবে হয়: মির্জা ফখরুল

স্টাফ রিপোর্টার:শুধু ২৪-এর নয়, গত ১৬ বছরে বিএনপিসহ সব রাজনৈতিক দলের আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। নির্বাচনের পরেও যেনো দেশে গণতন্ত্র চর্চা সঠিকভাবে হয় সে ব্যাপারে সব রাজনৈতিক দলকে একসাথে কাজ করার আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি।
বুধবার (১৯ নভেম্বর) রাজধানীতে একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বিএনপি মহাসচিব এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, শেখ হাসিনার রায়ের সময় যে মবোক্রেসি হয়েছে, কোনও একটি মহল সচেতনভাবে জনগণের দৃষ্টি ভিন্নখাতে নেওয়ার জন্য এই কাজটি করেছে। জানান, বিএনপি কোন বিপ্লবী দল নয়, সবাইকে নিয়ে সব ধর্ম, সব মত নিয়ে একসাথে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র করতে চায়। কেউ বিএনপিকে ভিন্নভাবে চিত্রিত করতে চাইলে কোনওভাবে তা মেনে নেওয়া হবে না বলে জানান তিনি। বলেন, নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হয়নি। একটি দোলাচল চলছে। তবে নির্বাচনই শেষ কথা নয়। বরং নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দেশ একটি গণতান্ত্রিক ধারায় ফিরবে বলে প্রত্যাশা তার।
