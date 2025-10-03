নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল যাত্রীবাহী বাস, নিহত ৩

স্টাফ রিপোর্টার:ফেনী-নোয়াখালী আঞ্চলিক মহাসড়কের দাগনভূঞা উপজেলার সিলোনিয়া বাজারে সুগন্ধা পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে তিনজন নিহত হয়েছেন। এতে অন্তত ১০ জন গুরুতর আহত হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন দাগনভূঞা উপজেলার জায়ালস্কর ইউনিয়নের দক্ষিণ জায়লস্কর গ্রামের আবদুল মতিনের ছেলে শ্রাবণ (২০), একই ইউনিয়নের খুশিপুর গ্রামের শহীদুল্লাহর স্ত্রী শামীম আরা বেগম (৫০) এবং একজন অজ্ঞাত পরিচয়ের ব্যক্তি।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, ফেনী থেকে নোয়াখালীর দিকে যাচ্ছিল সুগন্ধা পরিবহণের বাসটি। সিলোনিয়া বাজারের লাকী রোডের মাথায় পৌঁছলে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বৈদ্যুতিক খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে উল্টে যায়।
স্থানীয়রা বাস থেকে আহতদের উদ্ধার করে ফেনী জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তিনজনকে মৃত ঘোষণা করেন।
ফেনী ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার শাহরিয়ার মাহমুদ জানান, হাসপাতালে মোট ১১ জন আহত আসে। এর মধ্যে তিনজন ঘটনাস্থলেই মারা যান। একজনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে, বাকিদের ফেনী জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
মহিপাল হাইওয়ে থানা ওসি হারুন উর রশিদ বলেন, নিহত ও গুরুতর আহতের খবর পেয়েছি। তবে এর সঠিক সংখ্যা এখনো জানা যায়নি। দুর্ঘটনার কারণও নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।
