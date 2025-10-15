পি.আর পদ্ধতিসহ ৫ দফা দাবিতে মেহেরপুরে জামায়াতের ইসলামীর মানববন্ধন

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মেহেরপুর অফিস:পি.আর পদ্ধতিকে জুলাই জাতীয় সনদের অন্তর্ভুক্ত করে গণভোটের দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখা।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) বিকেল তিনটার সময় শহরের জেলা প্রেসক্লাবের সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করে মেহেরপুরে জেলা জামায়াতে ইসলামীর জেলা শাখা।

এ মানববন্ধন কর্মসূচির প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতের ইসলামীর আমির মাওলানা তাজউদ্দীন খান।

এছাড়া জেলা জামায়াতের ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হোসাইন, জেলা জামায়াতের ইসলামীর নায়েবে আমির মাহবুল উল আলম, জেলা জামায়াতের ইসলামীর রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার,পৌর আমির সোহেল রানা ডলার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, জনগণের ভোটাধিকার ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুসংহত করতে পিআর পদ্ধতির বিকল্প নেই। তারা দ্রুত সময়ের মধ্যে এই পদ্ধতিকে জুলাই জাতীয় সনদে অন্তর্ভুক্ত করে গণভোটের মাধ্যমে জনগণের মতামত নেওয়ার দাবি জানান।

এছাড়া তারা জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং আওয়ামী লীগ আমলের সব হত্যাকাণ্ডের দৃষ্টান্তমূলক বিচার দাবি করেন।

মানববন্ধনে ব্যানার-ফেস্টুন হাতে জেলা শাখার নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য

দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক…

অন্যান্য

“আলমডাঙ্গায় বিএনপি থেকে জামায়াতে ইসলামীতে চার শতাধিক নেতাকর্মীর যোগদান”

অন্যান্য

“আগামী ২৭ অক্টোবর চুয়াডাঙ্গা ডিসি সাহিত্য মঞ্চে দুর্নীতি দমন কমিশনের গণশুনানি…

অন্যান্য

চুয়াডাঙ্গায় কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কমিটির সভা: সারের পর্যাপ্ততা ও সঠিক ব্যবহার…

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More