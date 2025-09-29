প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া আয়োজিত কনসার্ট বন্ধ, প্রতারণা এড়ানোর আহ্বান

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মেহেরপুর অফিস: মেহেরপুর: প্রশাসনের অনুমতি না পাওয়ায় সূর্য ক্লাব মেহেরপুরের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত জনপ্রিয় ব্যান্ড জেমসের কনসার্ট স্থগিত করা হয়েছে।

ক্লাব কর্তৃপক্ষের ফেসবুক স্ট্যাটাসে জানানো হয়েছে, ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে কনসার্টের সব কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। মাত্র তিন দিন টিকিট বিক্রির সুযোগ থাকলেও সীমিত সংখ্যক টিকিটই বিক্রি হয়েছিল। টিকিট ক্রেতাদের নাম ও ফোন নম্বর ইতোমধ্যেই সংরক্ষণ করা হয়েছে। ক্লাব কর্তৃপক্ষ রিফান্ডের সিদ্ধান্ত যথাসময়ে জানাবে।

ক্লাবের পক্ষ থেকে আরও সতর্কবার্তা জানানো হয়েছে, বর্তমানে কোনো টিকিট বিক্রি করা হচ্ছে না। তাই কোনো প্রতারক চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া থেকে সাবধান থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য

মেহেরপুর-১ আসনের জামায়াত এমপি প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দিন খানের গণসংযোগ

অন্যান্য

মেহেরপুরে মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতি মোঃ আসিফ হাসানের আগমন

অন্যান্য

মেহেরপুরে খাস জমি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

অন্যান্য

ষষ্ঠীপূজার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে শারদীয় দুর্গোৎসবের সূচনা

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More