ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগিতা চেয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:ফেব্রুয়ারির শুরুতে নির্বাচনে সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগিতা চেয়েছেন, প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। নির্বাচন শান্তিপূর্ণ, উৎসবমুখর ও আনন্দময় হবার কথাও বলেন তিনি। বুধবার (১৯ নভেম্বর) দুপুরে মিরপুর সেনানিবাসের ডিফেন্স সার্ভিস কমান্ড ও স্টাফ কলেজ (ডিএসসিএসসি) অডিটোরিয়ামে আয়োজিত কোর্স-২০২৫ গ্র্যাজুয়েশন সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়ে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি জানান, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যে কোন পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক রাখবে। সংস্কার, বিচার ও নির্বাচন নিয়ে কাজ করছে সরকার। তিনশ ১১ জন প্রশিক্ষণার্থীকে উদ্দেশ্য করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, গণ-অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশ এখন উত্তরণের সময় পার করছে। এটি বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সময়। তরুণরা একটি স্বৈরাচারী গোষ্ঠীকে তাড়িয়েছে বলেও স্মরণ করিয়ে দেন প্রধান উপদেষ্টা

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য

নির্বাচনের পরেও যেনো দেশে গণতন্ত্র চর্চা সঠিকভাবে হয়: মির্জা ফখরুল

অন্যান্য

সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো জাতির কাছে ওয়াদাবদ্ধ: সিইসি

অন্যান্য

নাশকতা করলেই গুলির নির্দেশ দেওয়া নিয়ে যা বললেন ডিএমপি কমিশনার

অন্যান্য

নির্বাচনের আগে বড় রদবদল: আরও ২৩ জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক নিয়োগ

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More