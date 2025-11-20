ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগিতা চেয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার:ফেব্রুয়ারির শুরুতে নির্বাচনে সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগিতা চেয়েছেন, প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। নির্বাচন শান্তিপূর্ণ, উৎসবমুখর ও আনন্দময় হবার কথাও বলেন তিনি। বুধবার (১৯ নভেম্বর) দুপুরে মিরপুর সেনানিবাসের ডিফেন্স সার্ভিস কমান্ড ও স্টাফ কলেজ (ডিএসসিএসসি) অডিটোরিয়ামে আয়োজিত কোর্স-২০২৫ গ্র্যাজুয়েশন সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়ে তিনি এ কথা বলেন।
তিনি জানান, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যে কোন পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক রাখবে। সংস্কার, বিচার ও নির্বাচন নিয়ে কাজ করছে সরকার। তিনশ ১১ জন প্রশিক্ষণার্থীকে উদ্দেশ্য করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, গণ-অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশ এখন উত্তরণের সময় পার করছে। এটি বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সময়। তরুণরা একটি স্বৈরাচারী গোষ্ঠীকে তাড়িয়েছে বলেও স্মরণ করিয়ে দেন প্রধান উপদেষ্টা
