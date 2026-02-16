বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার অঙ্গীকার যুক্তরাজ্যের

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অভিবাসন, জলবায়ু পরিবর্তন ও নিরাপত্তার মতো পারস্পরিক অগ্রাধিকারের বিষয়ে ঢাকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে যুক্তরাজ্য।

যুক্তরাজ্যের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও)-এর এক মুখপাত্র বলেন, “আমরা আশা করি নতুন সরকার গণতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের ধারাকে আরও এগিয়ে নেবে।”

মুখপাত্র আরও জানান, গত ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনকে স্বাগত জানিয়ে যুক্তরাজ্য একটি শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণায় সন্তোষ প্রকাশ করেছে।

ব্রিটিশ সরকারের এই কর্মকর্তার মতে, “এটি বাংলাদেশের লক্ষ্য ও জনগণের প্রত্যাশা পূরণের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।”

এর আগে, নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পাওয়ায় বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তাঁর দলকে অভিনন্দন জানায় যুক্তরাজ্য। একই সঙ্গে নতুন এক অধ্যায়ে পদার্পণ করায় বাংলাদেশের জনগণকেও শুভেচ্ছা জানানো হয়।

গত শুক্রবার এক বার্তায় ঢাকাস্থ ব্রিটিশ হাইকমিশন জানায়, “অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অভিবাসন, জলবায়ু পরিবর্তন ও নিরাপত্তার মতো অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে আমরা ভবিষ্যতে একসঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী।”

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য

তারেক রহমানের সাথে কী কথা হলো, জানালেন জামায়াত আমীর

অন্যান্য

ইরান-যুক্তরাষ্ট্র উত্তেজনায় নতুন ইঙ্গিত, খামেনির সঙ্গে সরাসরি বসবেন ট্রাম্প

অন্যান্য

গাজায় এখনো চলছে ইসরাইলিদের হামলা, একদিনেই ৯ ফিলিস্তিনি নিহত

অন্যান্য

ধানের শীষে ভোট দিয়ে তালাক প্রাপ্ত সেই গৃহবধূর পাশে দাঁড়ালো বিএনপি

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More