বিপুল উৎসাহ উদ্দিপনার মধ্য দিয়ে মুজিবনগরে পালিত হয়েছে মহান বিজয় দিবস উদযাপন

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মুজিবনগর প্রতিনিধি:মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে আজ (১৬ডিসেম্বর) মঙ্গলবার মহান বিজয় দিবস যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়েছে। সূর্য উদয়ের সাথে সাথে ৩১বার তোপধনীর মাধ্যমে দিবসের শুভ সূচনা হয়েছে। ৭টায় মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পূষ্পমাল্য অর্পণ করেনে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা। এরপর মুজিবনগর থানার ওসি মো: সাইফুল ইসলাম, মুক্তিযুদ্ধা আহসান আলী খান, মুজিবনগর উপজেলা জাসাসের সভাপতি ও সঙ্গিত শিল্পী জুলফিকার খান হেলাল, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মাহমুদুল হাসান, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি অফিসার, টুরিষ্ট পুলিশ, উপজেলা স্বাস্থ্য পঃপঃ কর্মকর্তা ডাঃ মো: আসাদুজ্জামান, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা, মুজিবনগর প্রেসকাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক, সরকারী টেকনিকেলস্কুল এন্ড কলেজ, মুজিবনগর সরকারী শিশু পরিবার, উপজেলা অফিসার্স কাব। এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন ও শিা প্রতিষ্ঠানের পে পুষ্পার্ঘ অর্পন করা হয়।
৯.০০ মিনেটে উপজেলা মাঠে আনুষ্ঠানিক ভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা ও থানা ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলাম। পরে কুচকাওয়াজে অংশ গ্রহণ করেন পুলিশ, বি এন সি সি, আনসার ও ভিডিপি, বাংলাদেশ স্কাউট, রোভার স্কাউট, কাব গালস্ গাইড। স্কুল কলেজের ছাত্র/ছাত্রীরা ডিসপ্লে প্রদর্শন করে। ১০.৩০ মিনিটে উপজেলা চত্তরে তিন দিন ব্যাপী বিজয় মেলা উদ্ভোধন নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা।
১১টায় বীর মুক্তিযুদ্ধা, যুদ্ধাহত মুক্তিযুদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযুদ্ধা পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপত্বি করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল ্হুদা। বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর থানার ওসি মো: সাইফুল ইসলাম, উপজেলা কমান্ডার মুক্তিযুদ্ধা আহসান আলী খান প্রমুখ।
৩টায় সাংস্কৃতি ও পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। ৪টায় সুধী জন বনাম সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে সৌখিন ফুটবল প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলায় সকল এতিমখানায় উন্নতমানের খাবার বিতারন।
পরেু মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি‘র সভাপতি আমিরুল ইসলাম ও সাধারন সম্পাদক আলহাজ মশিউর রহমানের নেতৃত্বিতে বিজয় র‌্যালী শেষে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পূষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।
এসময় মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক, হারুন অর রশিদ,ও জালাল উদ্দিন বিশ্বাস, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, মানজারুল ইসলাম,উপজেলা যুবদলের, সদস্য সচিব, আনোয়ারুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারী কলেজ শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক, ফাহিম আহনাফ লিংকন, দারিয়াপুর, মোনাখালী, বাগোয়ান, মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক, ওয়ার্ড বিএনপি সহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য

কুষ্টিয়ার মিরপুর রেলস্টেশনের নতুন স্টেশন মাস্টারের তাৎক্ষণিক নিয়োগ, ডাউন সিগন্যালের…

অন্যান্য

জীবননগরের হাসাদাহ ইউনিয়নের ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সেলিম স্ট্রোকে ইন্তেকাল

অন্যান্য

চুয়াডাঙ্গার ধুতুরহাটে নাইট ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত, ডাকবাংলার সোহানুরের দল…

অন্যান্য

দামুড়হুদায় শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবসে কর্মকর্তাদের অনুপস্থিতি নির্বাহী কর্মকর্তার ক্ষোভ

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More