বিশ্ব সেরা বিমানবন্দর দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মনোমুগ্ধকর পরিবেশ এবং পর্যটন ব্যবস্থা সর্বোপরি ভ্রমণের উপযুক্ত আবহাওয়ার শহর দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন। ২০২৫ সালের জন্য টাইম আউটের ‘বিশ্বের সেরা শহর’ হিসেবে কেপটাউন শীর্ষস্থান অর্জন করেছে। এখন বিশ্ব সেরা বিমানবন্দরের তালিকায় শীর্ষে দেশটির কেপটাউন বিমানবন্দর।

দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে ২০২৫ সালের জন্য এয়ারহেল্প স্কোর র্যাকিংয়ে ‘বিশ্বের সেরা বিমানবন্দর’ হিসেবে মনোনীত করেছে।

সোমবার (১৮ আগস্ট) এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই স্বীকৃতি গ্রহণ করেন ওয়েস্টার্নকেপ প্রভিন্সের প্রিমিয়ার এলান উন্ডি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার হোম এফেয়ার্স মিনিস্টার, কেপটাউন সিটি মেয়রসহ বিএমএ কর্মকর্তারা।

দেশটির কেপটাউন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে আনুষ্ঠানিকভাবে ২০২৫ সালের এয়ারহেল্প স্কোর অনুসারে বিশ্বের সেরা বিমানবন্দর ঘোষণা করেছে; যার সামগ্রিক স্কোর ৮.৫৭, সময়মতো পারফরম্যান্স, গ্রাহক অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে তালিকার শীর্ষে রয়েছে।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য

আলী রীয়াজের সঙ্গে ইইউ রাষ্ট্রদূত মিলারের বৈঠক

অন্যান্য

নিজ ঘরে মিলল মা-মেয়ের গলাকাটা লাশ

অন্যান্য

ভারতের জন্য আকাশসীমা বন্ধের মেয়াদ বাড়াল পাকিস্তান

অন্যান্য

বিশ্ব মশা দিবস আজ

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More