বোট বিকল হয়ে সমুদ্রে ভাসতে থাকা ৮ জেলে উদ্ধার

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

বোটের শ্যাফট বিকল হয়ে ৩ দিন ধরে সমুদ্রে ভাসতে থাকা ফিশিং বোট ‘এফবি মায়ের দোয়া’ এর ৮ জন জেলেকে উদ্ধার করেছে কোস্টগার্ড।

সোমবার (১৮ আগস্ট) কোস্টগার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেছেন, গত বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) ‘এফবি মায়ের দোয়া’ নামক ফিশিং বোটটি মাছ ধরার উদ্দেশে ৮ জন জেলেসহ সমুদ্রে গমন করে। পরে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে শ্যাফট বিকল হয়ে গেলে বোটটি সমুদ্রে ভাসতে থাকে।পরবর্তীতে ৩ দিন পর মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় আসলে গত ১৭ আগস্ট রোববার সকাল ১০টায় উক্ত বোটের একজন জেলে কোস্টগার্ড জরুরি সেবা নম্বর ১৬১১১-এ ফোন করে বিষয়টি অবগত করেন।

তৎক্ষণাৎ সমুদ্রে টহলরত কোস্টগার্ড জাহাজ স্বাধীন বাংলা উদ্ধার অভিযানে নামে এবং অল্প সময়ের মধ্যে মোংলা ফেয়ারওয়ে সংলগ্ন বয়া নম্বর-৫ সমুদ্র এলাকা হতে ৮ জন জেলেসহ ফিশিং বোটটি উদ্ধার করা হয়।

পরবর্তীতে উদ্ধারকৃত জেলেদের প্রাথমিক চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় খাবার প্রদান করে বোটটিকে নিরাপদে হারবারিয়া সংলগ্ন নদীর তীরে পৌছে দেয়া হয় বলে জানিয়েছেন কোস্টগার্ডের এ কর্মকর্তা।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য

ভারতে পাচার হওয়া বাংলাদেশি তরুণী উদ্ধার, ৩ পাচারকারী গ্রেফতার

অন্যান্য

পুকুরে অযু করতে গিয়ে প্রাণ গেল অহি-ছহির

অন্যান্য

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে নতুন সচিব

অন্যান্য

চুয়াডাঙ্গার মোমিনপুরে মতবিনিময়সভায় শরীফুজ্জামান চাঁদাবাজদের বিএনপিতে কোনো জায়গা হবে…

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More