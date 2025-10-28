ভাংবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াতের ভোটযুদ্ধ আজ।

ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি:আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নিয়মিত ম্যানেজিং কমিটি গঠন উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে বিরতিহীনভাবে বেলা ৪ টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ভাংবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গন কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ বুথ, ব্যালট পেপার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন আলমডাঙ্গা উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার ও প্রিজাইডিং অফিসার ইমরুল হক। আজকের এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ও কৌতূহল বিরাজ করছে। স্থানীয় রাজনীতির চিরাচরিত ধারা মেনেই এই নির্বাচন এখন কার্যত প্রধান দুই রাজনৈতিক শক্তি বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর প্রচ্ছন্ন ‘ভোট যুদ্ধে’ রূপ নিয়েছে। ইশতেহার ঘোষণার মধ্যদিয়ে দুই পক্ষের প্রচারণার শুরু হয়।
“ঐক্যবদ্ধ ভাংবাড়ীয়া শিক্ষা উন্নয়ন পরিষদ” নামে ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর সমর্থিত একটি প্যানেল আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন।
ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন বিএনপির পক্ষ থেকেও “ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন
সার্বজনীন শিক্ষা উন্নয়ন পরিষদ” নামে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন।
ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন জামায়াতের আমির খন্দকার মাসুদুর রহমান জানান, এই কমিটি নির্বাচন আমাদের কাছে যুদ্ধের মতো, একটা জিহাদের মতো। মারামারি করার জিহাদ নয়, অন্তর থেকে ভালো কাজ, ভালো নেতা ভালো প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানে পাঠানোর একটা জিহাদ।
ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি টিপু সুলতান জানান, আমরা বলেছিলাম সমন্বয় করে কমিটি গঠনের কথা। কিন্তু তারা বলেছিল কোন ছাড় নয়। কেন বলেছিল আমার বোধগম্য নয়। এই কারণে আমরা নির্বাচনে আসতে বাধ্য হয়েছি। আশা করি অভিভাবকরা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে আমাদের প্যানেলকে জয়ি করে এর জবাব দেবে।
ভাংবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এই নির্বাচন নিছক একটি স্কুল কমিটির নির্বাচন না থেকে স্থানীয় রাজনৈতিক মর্যাদার লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। সাধারণ ভোটারদের ধারণা, উভয় পক্ষের মূল লক্ষ্য শিক্ষা উন্নয়ন হলেও, এর আড়ালে নিজেদের রাজনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টাও প্রবল।
আজকে ভোট প্রদানের মাধ্যমে ভাংবাড়ীয়া এলাকার শিক্ষানুরাগী অভিভাবক ভোটাররা তাদের পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচিত করবেন।তাদের মতামতের উপরই নির্ভর করছে ভাংবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আগামী দিনের পরিচালনা কমিটির নেতৃত্ব।
আজ ২৮ অক্টোবর ২০২৫ মঙ্গলবার এই নির্বাচনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ভোটার সংখ্যা ৪৫৪। সভাপতি বাদে মোট ৫ টি পদের জন্য ১৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
জামায়াতের ৫ জন, বিএনপি ( শরীফ)- ৫ জন ও বিএনপি (দুদু)- ৪ জন প্রার্থী এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন বলে এলাকাবাসী সূত্রে জানাগেছে।
