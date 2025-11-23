ভারতের উচিত শেখ হাসিনাকে ফেরত দিয়ে বন্ধুসুলভ আচরণ করা: নাহিদ ইসলাম

স্টাফ রিপোর্টার:জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দিয়ে ভারত বাংলাদেশের নাগরিকদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। তাদের উচিত শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠিয়ে বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করা।তিনি বলেন, নির্বাচন সামনে রেখে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের শরীকদের রাজনীতিতে পুনর্বাসনের দেশি বিদেশী ষড়যন্ত্র চলছেজুলাই গণহত্যার বিচারের রায় কার্যকর, দল হিসেবে আওয়ামী লীগ ও শরিকদের বিচারের দাবিতে শনিবার বিকালে বাংলামোটর থেকে প্রেসক্লাব পর্যন্ত গণমিছিল শেষে এসব কথা বলেন তিনি।
বাংলাদেশের কোনো কোনো রাজনৈতিক দলও আওয়ামী লীগ ও দোসরদের ভোট ব্যাংক ভাঙ্গাতে রাজনীতি করছে বলেও অভিযোগ করেন নাহিদ ইসলাম।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.