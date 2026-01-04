ভোটের গাড়ি এখন মেহেরপুরে

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মেহেরপুর প্রতিনিধি:ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও জুলাই সনদের গণভোটকে সামনে রেখে মেহেরপুরে শুরু হয়েছে ভ্রাম্যমাণ ‘ভোটের গাড়ি’ বা সুপার ক্যারাভানের কার্যক্রম। “ভোটের চাবি আপনার হাতে”—এই স্লোগানকে সামনে রেখে জেলার বিভিন্ন এলাকায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

রোববার বিকেল ৪টার দিকে মেহেরপুর শহরের শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে সুপার ক্যারাভানের উদ্বোধন করা হয়। জেলা তথ্য অফিসের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সুপার ক্যারাভানের শিল্পী-কুশলীদের পরিবেশনায় গান দিয়ে উপস্থিত দর্শনার্থীদের স্বাগত জানানো হয়।
ভোটের গাড়িতে স্থাপিত এলইডি পর্দায় প্রদর্শিত নির্বাচনী ভিডিও এবং দেশাত্মবোধক গান—‘আমারই দেশ সব মানুষের’, ‘তীরহারা ঐ ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে’, ‘রেললাইনের ঐ বস্তিতে জন্মেছিল একটি ছেলে’ ও ‘সব ক’টা জানালা খুলে দাও না’—দর্শকদের ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করে। প্রধান উপদেষ্টার নির্বাচনী বার্তা দিয়ে শুরু হওয়া পরিবেশনা দর্শকদের মাঝে ভোটের গুরুত্ব তুলে ধরে।
সুপার ক্যারাভানের প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা প্রকাশক ড. সৈয়দ এনামুল কবির।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জল কুমার রায়, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, জেলা নির্বাচন অফিসার এনামুল হক, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলামসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা।
আয়োজকরা জানান, সুপার ক্যারাভানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভোটাধিকার ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করাই এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

