মহাখালীতে চলন্ত বাসে আগুন

স্টাফ রিপোর্টার:রাজধানীর মহাখালীতে চলন্ত যাত্রীবাহী বাসে আগুনের ঘটনা ঘটেছে।
শনিবার (২২ নভেম্বর) রাত সোয়া ৯টার দিকে বটতলা এলাকায় দুর্যোগ ও ত্রাণ অধিদফতরের সামনের সড়কে বৈশাখী পরিবহনের একটি বাসে আগুন লাগে।প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বাসের পেছন থেকে আগুনের সূত্রপাত। কেউ আগুন দিয়েছে নাকি অন্য কোনো কারণে আগুন লেগেছে তা কেউ বলতে পারেনি।
আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে বাসের যাত্রীরা দ্রুত নেমে পড়েন। এ কারণে কেউ হতাহত হয়নি।
আগুনে বাসের ভেতরে থাকা সিট, ইঞ্জিন পুড়ে গেছে। অনেকেই বাসের জানালা ভেঙে বাসের ভেতর থেকে বের হয়ে আসেন।
পরে স্থানীয়রা পানি সংগ্রহ করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
