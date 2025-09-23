মহেশপুরে অস্ত্র মামলার আসামী গ্রেফতার

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মহেশপুর প্রতিনিধিঃঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার সামান্তা জীবনগর পাড়ার অলিয়ার ছেলে লিটনকে অস্ত্র মামলায় মহেশপুর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে সোমবার দিবাগত রাতে নিজ বাসা থেকে গ্রেফতার করেছে।

প্রাপ্ত সূত্রে জানা যায়,উক্ত লিটনের বিরুদ্ধে অস্ত্র মামলা সহ একাধিক মামলা রয়েছে। মহেশপুর থানার এসআই টিপু জানায় মহেশপুর থানার অস্ত্র মামলা ৪৮(৭) ২৫ এ তাকে আটক করা হয়। উল্লেখ্য গত ১৭ জুলাই /২০২৫ সীমান্ত থেকে অস্ত্র নিয়ে আসার পথে তাকে টহল বিজিবি দেখে থামতে বললে অস্ত্র মোটরসাইকেল রেখে পালিয়ে যায়। মাটিলা ক্যাম্পের টহল দল ঘটনাস্তল থেকে একটি ভারতীয় পিস্তল ও ৬ রাউন্ড গুলি ১টি শটগান এবং ১টি মোটরসাইকেল উদ্ধার করে। ঐসময় বিজিবি বাদী হয়ে মহেশপুর থানায় অস্ত্র আইনে একটি মামলা করে। মহেশপুর থানার ওসি নজরুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন গোপনসূত্রে খরব পেয়ে অস্ত্র মামলার আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

