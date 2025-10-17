মহেশপুর রক্ত দান বন্ধু ফাউন্ডেশনের ১ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মহেশপুর প্রতিনিধিঃঝিনাইদহের মহেশপুর রক্ত দান বন্ধু ফাউন্ডেশনের ১ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

শুক্রবার বিকালে মহেশপুর পৌর মহিলা কলেজ হল রুমে রক্তদান বন্ধু ফাউন্ডেশনের সভাপতি মোঃ সুরুজ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কাডিওগ্রাফার কর্মকর্তা মোঃ রাজিদুল ইসলাম রাজা। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সস্তাবাজার রক্ত দান সংগঠনে সভাপতি আব্দুল সালাম,মহেশপুর রক্ত দান বন্ধু ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ ওসমান গণি,সাংগঠনিক সম্পাদক ইসহাক আলী, প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হাসিবুল ইসলাম সজীব, জীবননগর আপস রক্ত দান সংগঠনের সভাপতি রুবেল,রাজন প্রমুখ। বক্তারা বলেন মহেশপুর রক্ত দান বন্ধু ফাউন্ডেশনে কার্যক্রম আরো সুন্দর ভাবে পরিচালনা করতে হবে। কারন রক্ত দেওয়া একটি মহৎ কাজ যাতে ব্লাড দেওয়াকে কেন্দ্র করে কেউ অসৎ কাজের সাথে না জড়িয়ে যায় সেদিকে নজর রাখতে হবে। যারা ব্লাড দান করছে তাদেরকে সংগঠনের পক্ষ খোঁজখবর নিতে হবে।

