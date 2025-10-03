মালয়েশিয়ায় কোম্পানির অর্থ আত্মসাৎ করে ৩ বাংলাদেশি লাপাত্তা

স্টাফ রিপোর্টার:মালয়েশিয়ার একটি বিক্রয় ও বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান প্রায় ৭৫ হাজার রিঙ্গিত আত্মসাতের অভিযোগে তিন বাংলাদেশি কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা করেছে। অভিযুক্তরা গ্রাহকদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে প্রতিষ্ঠানকে না দিয়ে আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।
অভিযুক্তরা হলেন- বাগেরহাটের জুয়েল হাওলাদার, ঠাকুরগাঁওয়ের মিজান এবং মুন্সিগঞ্জের নাহিদ সরকার। এর মধ্যে জুয়েল প্রায় ১৯ হাজার, মিজান ৩৬ হাজার এবং নাহিদ ২০ হাজার রিঙ্গিত আত্মসাৎ করেছেন বলে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।
কোম্পানি সূত্রে জানা যায়, নাহিদ আগস্টের শেষ সপ্তাহ থেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। তার বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে থানায় অর্থ জালিয়াতির মামলা হয়েছে। অন্য দুজন ৯ সেপ্টেম্বর থেকে গা ঢাকা দিয়েছেন এবং তাদের বিরুদ্ধেও মামলা প্রক্রিয়াধীন।
এ ঘটনায় অভিযুক্তদের এক সহকর্মী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, এ ধরনের প্রতারণা শুধু কোম্পানির ক্ষতি নয়, বরং বাংলাদেশের শ্রমবাজার ও ভাবমূর্তির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এতে মালয়েশিয়ার নিয়োগদাতারা আরও সতর্ক হয়ে যাচ্ছেন।
প্রতিষ্ঠানটির স্থানীয় পরিচালক মোহাম্মদ নিজাম শাহ বিন দাউদ জানান, তারা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় বিষয়টি তদন্ত করছেন এবং দ্রুত বিচারের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।
কোম্পানিটি গ্রাহক ও ব্যবসায়ীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে অভিযুক্তদের বিষয়ে কোনো তথ্য পেলে স্থানীয় থানায় জানানোর অনুরোধ করেছে।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.