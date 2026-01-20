মিরপুরে তিন দিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি মেলার শুভ উদ্বোধন।

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি:কুষ্টিয়ার মিরপুরে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে এবং যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় তিন দিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি মেলা-২০২৬ এর শুভ উদ্বোধন হয়েছে।

উদ্বোধনী দিনে কুষ্টিয়া জেলার জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ ইকবাল হোসেন ফিতা কেটে মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এরপর তিনি মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। উদ্বোধনী ও আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. মোঃ শওকত হোসেন ভূইয়া।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি’র বক্তব্য রাখেন, মিরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ নাজমুল ইসলাম, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ঈশিতা আক্তার এবং সহকারী পুলিশ সুপার (মিরপুর সার্কেল) মুহাম্মদ মাহমুদুল হক মজুমদার।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন। তিনি বলেন, আধুনিক ও টেকসই কৃষি প্রযুক্তি কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে এ ধরনের কৃষি মেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় টেকসই ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। কৃষি প্রযুক্তি মেলার মাধ্যমে কৃষকরা আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি, উন্নত জাতের ফসল, আধুনিক কৃষিযন্ত্র ও প্রযুক্তি সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাবেন।
জেলা প্রশাসক মোঃ ইকবাল হোসেন তার বক্তব্যে বলেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ভবিষ্যতে গণভোটসহ সকল নির্বাচন স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে পরিচালনা করা হবে। তিনি কৃষকদের উদ্দেশে তামাক চাষ পরিহার করে লাভজনক ও পরিবেশবান্ধব ফসল চাষের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। একই সঙ্গে উপজেলা পর্যায়ের সকল একর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। তিন দিনব্যাপী এই কৃষি প্রযুক্তি মেলায় বিভিন্ন স্টল, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির প্রদর্শনী, কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময় ওও পরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

কুষ্টিয়ার মিরপুরে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ট্রাস্কফোর্স কমিটির সভা।
অথবা আব্দুস সালাম কুষ্টিয়া।
কুষ্টিয়ার মিরপুরে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ট্রাস্কফোর্স কমিটির ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার দুপুরে ধুবইল মাঠে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাজমুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রশাসক ইকবাল হোসেন বলেন ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন, ব্যবহার, ক্রয়-বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। পাবলিক প্লেস ও পরিবহনে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে শক্তিশালী করে এবং তামাকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সিভিল সার্জন ডাঃ শেখ কামাল হোসেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ড. শওকত হোসেন ভূঁইয়া। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ পিযূষ কুমার সাহা, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, মুক্তি নারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মমতাজ আরা বেগম। এ সময়ে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ঈষিতা আক্তার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার আবু সালেহ মোঃ নাসিম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক ওয়াহিদুজ্জামান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শামীম আহমেদ খান, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কে এম গোলাম মহিউদ্দিন, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা জামশেদ আলী, প্রেসক্লাবের সভাপতি মারফত আফ্রিদী, সাধারণ সম্পাদক রাশেদুজ্জামান রিমন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

