মুজিবনগরে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস পালিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মুজিবনগর প্রতিনিধি: ‘আমি কন্যাশিশু,স্বপ্নগড়ি, সাহসে লড়ি,দেশের কল্যানে কাজ করি এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে মুজিবনগরে পালিত হয়েছে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস।

বুধবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা প্রসাশন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর আয়োজনে এ উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল।

অফিস সহকারী নয়ন তারা নিশাত এর সন্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দীন আল আজাদ,শিক্ষা অফিসার হাফিজুর রহমান,মেডিকেল অফিসার ডা.তাসনুভা তাবাচ্ছুম, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স,কিশোর কিশোরী ক্লাবের আবৃতি শিক্ষক রুম্পা খাতুন প্রমুখ।

এর আগে উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডলের নেতৃত্বে উপজেলা পরিষদ থেকে কন্যা শিশু দিবসের একটি র‍্যলী বের করা হয়।

