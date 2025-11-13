মুজিবনগরে পাট বীজ চাষী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মুজিবনগর প্রতিনিধি:উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় পাট বীজ চাষী প্রশিক্ষণ-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা অডিটরিয়াম হলে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে উপজেলা প্রশাসন ও পাট অধিদপ্তর, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মণ্ডল। প্রধান অতিথি ছিলেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মোসাঃ রাশিদা আক্তার।
বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএডিসি মেহেরপুরের উপ-পরিচালক হাফিজুল ইসলাম এবং পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা আব্দুল কাদের।

এসময় মুজিবনগর পাট উন্নয়ন অফিসার রাশেদসহ স্থানীয় কৃষক ও পাটচাষীরা উপস্থিত ছিলেন।
প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে উন্নত জাতের পাটবীজ চাষ ও সংরক্ষণ প্রযুক্তি, পাটের গুণগত মান বৃদ্ধি ও বাজার সম্প্রসারণ বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।

