মুন্সিপুর সীমান্তে স্বর্ণ পাচারচেষ্টা: এক আসামি আটক, প্রায় ২৭ লাখ টাকার স্বর্ণ জব্দ

বিশেষ প্রতিবেদক:ভারতে স্বর্ণ পাচারের কালে দামুড়হুদা উপজেলার মুন্সিপুর সীমান্তে অভিযান চালিয়ে এক পাচারকারীকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এ সময় তার কাছ থেকে ১৪০.৫৩ গ্রাম ওজনের একটি স্বর্ণের বার জব্দ করা হয়।
আটককৃত ব্যক্তি মুন্সিপুর গ্রামের জসিম উদ্দিনের ছেলে মতিউর রহমান বিশ্বাস (৪৮)।
আজ শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) বেলা ৩টায় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চুয়াডাঙ্গা বিজিবি-৬ ব্যাটেলিয়ন।
এর আগে বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর ২০২৫) রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবির একটি বিশেষ টহলদল এ অভিযান পরিচালনা করে।
চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসান জানান, গোপন সূত্রে খবর পাওয়া যায় দামুড়হুদা থানার সীমান্তবর্তী এলাকায় স্বর্ণ পাচারের চেষ্টা চলছে। এ তথ্যের ভিত্তিতে বিজিবির একটি চৌকস দল কুতুবপুর পাকা রাস্তার পাশে অ্যাম্বুশ করে।
পরে রাত আনুমানিক ৮টা ৪০ মিনিটের দিকে সীমান্তের দিক থেকে একটি মোটরসাইকেলে সন্দেহভাজন একজন ব্যক্তিকে আসতে দেখে বিজিবি সদস্যরা থামার সংকেত দেন। কিন্তু তিনি পালানোর চেষ্টা করলে ধাওয়া করে তাকে আটক করা হয়।
তল্লাশির সময় তার লুঙ্গির ভাজে লুকানো অবস্থায় সাদা স্কচটেপে মোড়ানো একটি প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। সেটি খুলে দেখা যায়, এর ভেতরে একটি স্বর্ণের বার রয়েছে।
উদ্ধারকৃত স্বর্ণের বারটির ওজন ১৪০.৫৩ গ্রাম, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ২৬ লাখ ৮৩ হাজার ৫১৭ টাকা। এ সময় তার ব্যবহৃত মোটরসাইকেল ও মোবাইল ফোনও জব্দ করা হয়।
চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি জানায়, আটককৃত আসামি ও জব্দকৃত মালামালসহ দামুড়হুদা থানায় যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিজিবির পক্ষে হাবিবুর রহমান বাদী হয়ে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
