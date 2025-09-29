মেহেরপুরের মনোহরপুরে কবরস্থান দখল ও হামলার অভিযোগ

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মেহেরপুর অফিস:মেহেরপুর সদর উপজেলার মনোহরপুর গ্রামের একটি কবরস্থান দখল চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে।

মনোহরপুর কবরস্থান কমিটির সভাপতি মো. আসাদুল জামান আর্মি ক্যাম্প অধিনায়কের কাছে লিখিত অভিযোগে জানান, মনোহরপুর মৌজার আরএস খতিয়ানভুক্ত প্রায় ৩৩ শতক জমি দীর্ঘ ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে গ্রামবাসী কবরস্থান হিসেবে ব্যবহার করছে। বর্তমানে সেখানে প্রায় দেড় হাজার কবর রয়েছে।

অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন, স্থানীয় মো. সামসুজ্জোহা ওরফে রাঙ্গা মিয়া বারবার কবরস্থানের জমি জবরদখলের চেষ্টা করছেন। এর আগে তিনি কবরস্থানের গাছপালা কেটে নিয়ে গেছেন এবং এ নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের কাছেও অভিযোগ করা হয়েছে।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট কবরস্থানকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য মো. আ. মান্নান গুরুতর আহত হন। এছাড়া গত তিন মাস আগে কবরস্থান সংস্কারের সময় কমিটির তৎকালীন সেক্রেটারি সাহাবুদ্দিন হত্যার হুমকি পেয়ে পদত্যাগ করেন।

সর্বশেষ ২০২৫ সালের ১১ সেপ্টেম্বর বিকেলে উজলপুর বাজারে প্রকাশ্যে কবরস্থান কমিটির সভাপতি আসাদুল জামানকে হুমকি দেন রাঙ্গা মিয়া। তিনি কবরস্থানে কোনো উন্নয়ন কাজ করলে বাঁধা সৃষ্টি, মারধর ও মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর হুমকি দেন বলেও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।

এ ঘটনায় কবরস্থান কমিটি প্রশাসনের হস্তক্ষেপ ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য

মেহেরপুর-১ আসনের জামায়াত এমপি প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দিন খানের গণসংযোগ

অন্যান্য

মেহেরপুরে মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতি মোঃ আসিফ হাসানের আগমন

অন্যান্য

মেহেরপুরে খাস জমি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

অন্যান্য

ষষ্ঠীপূজার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে শারদীয় দুর্গোৎসবের সূচনা

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More