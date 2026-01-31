মেহেরপুরের রঘুনাথপুর মাঠ থেকে ৪টি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার চুরি

আমঝুপি প্রতিনিধি:মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের রঘুনাথপুর গ্রামের মাঠ থেকে শুক্রবার গভীর রাতে চারটি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনা ঘটেছে।
এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, রঘুনাথপুর গ্রামের সফল কৃষক কিতাব আলী নিজ খরচে চারটি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার স্থাপন করে তার জমিসহ আশপাশের কৃষকদের জমিতে সেচ সুবিধা দিয়ে আসছিলেন। শুক্রবার রাতে সংঘবদ্ধ একটি চোরচক্র প্রায় দুই ঘণ্টার অভিযানে সুরক্ষিতভাবে স্থাপন করা ট্রান্সফরমারগুলো খুলে নিয়ে যায়।
এ ঘটনায় এলাকায় বোরোসহ বিভিন্ন ফসলের সেচ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে, ফলে কৃষকরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন।
ঘটনার পর কিতাব আলীর পক্ষ থেকে পুলিশ প্রশাসন ও মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, সম্প্রতি মেহেরপুরের বিভিন্ন মাঠ থেকে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চুরির ঘটনা বেড়ে চলেছে, যা কৃষকদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।
আমঝুপি প্রতিনিধি:মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের রঘুনাথপুর গ্রামের মাঠ থেকে শুক্রবার গভীর রাতে চারটি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনা ঘটেছে।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.