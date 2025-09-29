মেহেরপুরে খাস জমি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর অফিস:মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে খাস জমি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভার আয়োজন করা হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম। তিনি বলেন, খাস জমির সুষ্ঠু ব্যবহার ও বণ্টন নিশ্চিত করতে প্রশাসন বদ্ধপরিকর। ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে খাস জমি বিতরণ, সরকারি খাস সম্পত্তি সংরক্ষণ এবং অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে জেলা প্রশাসন নিয়মিতভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।
আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম সাখাপি ইবনে সাজ্জাদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রতিম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেন এবং মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল।
বক্তারা বলেন, ভূমিহীন ও অসহায় মানুষের জন্য খাস জমির ন্যায্য ব্যবহার নিশ্চিত করা সরকারের অগ্রাধিকারমূলক কাজ। এজন্য মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের আরও সক্রিয় হয়ে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।
সভায় জেলার বিভিন্ন খাস জমির তালিকা, জমি বণ্টনের অগ্রগতি, দখলমুক্তির উদ্যোগ এবং ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
