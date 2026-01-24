মেহেরপুরে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬ উপলক্ষে দিফনব্যাপী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

মুজিবনগর প্রতিনিধি:মুজিবনগর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ হল রুমে আজ ২৪ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট–২০২৬ উপলক্ষে প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারদের অংশগ্রহণে এক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলার মান্যবর জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব ড. সৈয়দ এনামুল কবির।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলার সম্মানিত পুলিশ সুপার, জেলা নির্বাচন অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা নির্বাচন অফিসারসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।
প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে নির্বাচন পরিচালনার সার্বিক দিক, ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও দায়িত্ব পালনের বিষয়ে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। এতে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তারা নির্বাচনী দায়িত্ব সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে পালনের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা লাভ করেন।

