মেহেরপুরে দৃষ্টিনন্দন সুইমিংপুল ও সাঁতার প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

মেহেরপুর অফিস:মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে নবনির্মিত দৃষ্টিনন্দন সুইমিংপুলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। বুধবার (১২ নভেম্বর) দুপুরের দিকে উপজেলা পরিষদের আয়োজনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এ সুইমিংপুলের উদ্বোধন করেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আঞ্জুমান আরা, উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম, উপজেলা বিআরডিবি অফিসার রকিবুল ইসলাম ও উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আনিসুর রহমান।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম বলেন,
এই সুইমিংপুলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীসহ স্থানীয় জনগণ সাঁতারের প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পাবে, যা ভবিষ্যতে ডুবে যাওয়া দুর্ঘটনা রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।”
তিনি সম্প্রতি রাজনগর গ্রামে চার শিক্ষার্থীর পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং এমন দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সাঁতার শেখার পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেন।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম। তিনি বলেন,
উপজেলা পরিষদের উদ্যোগে এই সুইমিংপুল নির্মাণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে স্কুল–কলেজের শিক্ষার্থী, কিশোর-কিশোরী এবং সাধারণ মানুষ সাঁতার শেখার সুযোগ পাবে। আমরা নিয়মিত সাঁতার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করব, যাতে সবাই নিরাপদে জলবিনোদন উপভোগ করতে পারে।”
অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী ও গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
নবনির্মিত এই সুইমিংপুলটি বিনোদন, সাঁতার প্রশিক্ষণ ও নিরাপদ জলক্রীড়া শেখার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন অতিথিরা।
