মেহেরপুরে, পিঠার ঘ্রাণে জমে উঠল শীতের আনন্দ

মেহেরপুর প্রতিনিধি:বাঙালির ঐতিহ্যবাহী শীতকালীন উৎসব পিঠা উৎসব ঘিরে আনন্দ-উচ্ছ্বাসে মুখর হয়ে উঠেছিল মুজিবনগরের দারিয়াপুর। শীতের আমেজে গ্রামীণ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও খাবারের স্বাদ একসাথে উপভোগ করতে ইভিলেশন অব দারিয়াপুর যুব সমাজের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে দিনব্যাপী হিম উৎসব। রবিবার দারিয়াপুর স্কুল মাঠে আয়োজিত এ উৎসবের উদ্বোধন করেন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জাহিদুল রহমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, “এ ধরনের আয়োজন আমাদের গ্রামীণ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।”
উৎসবে মোট ৩০টি স্টলে ছিল নানা ধরনের ঐতিহ্যবাহী পিঠা। এর মধ্যে ভাপা পিঠা, চিতই পিঠা, পাটিসাপটা, পুলি পিঠা, নকশি পিঠা, দুধ পিঠাসহ বাহারি স্বাদের পিঠা দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করে। পাশাপাশি মেলায় নতুন উদ্যোক্তাদের কেকের স্টলও ছিল, যা উৎসবে ভিন্নমাত্রা যোগ করে।
পিঠার পাশাপাশি লোকগান, নাচ এবং হস্তশিল্পের প্রদর্শনী দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করে। নতুন ধান ওঠার পর খেজুরের রস ও গুড়ের প্রাচুর্যকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এই উৎসব শুধু খাবারের নয়, বরং বাঙালির পারিবারিক বন্ধন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক উজ্জ্বল প্রকাশ বলে মনে করছেন আগতরা।
আয়োজকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী প্রধান ফয়সাল আহমেদ, ওয়াসিম আকরাম, আব্দুল জাব্বার, তানভির হোসেন, সালাহউদ্দিন লিজনসহ ইভিলেশন অব দারিয়াপুর যুব সমাজের অন্যান্য সদস্যরা।
দিনভর দর্শনার্থীদের পদচারণায় মুখর ছিল দারিয়াপুর স্কুল মাঠ, আর শীতের বিকেলে পিঠার স্বাদে ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় স্মরণীয় হয়ে উঠেছে এবারের হিম উৎসব।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.