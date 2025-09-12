মেহেরপুরে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সনদপত্র তুলে দিলেন ইউএনও

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

আমঝুপি প্রতিনিধি:মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং আইসিটি দপ্তরের সহযোগিতায় আয়োজিত ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা পরিষদ হল রুমে অনুষ্ঠিত সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সরকারি প্রোগ্রামার সুব্রত কুমার বিশ্বাস।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মো. খাইরুল ইসলাম। এ সময় বক্তব্য রাখেন প্রশিক্ষণার্থী তাজমির ইসলাম, রাফি হাসান, রাসেল ও জান্নাতুল ফেরদৌস প্রমুখ।

৪০ দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণে মোট ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

সমাপনী অনুষ্ঠানে ইউএনও মো. খাইরুল ইসলাম বলেন, “লেখাপড়া করে শুধু সরকারি চাকরিজীবী হতে হবে—এমন ধারণা এখন বাদ দিতে হবে। ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলে ঘরে বসেই অনেক বেশি আয় করা সম্ভব।”

