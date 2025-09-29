মেহেরপুরে মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতি মোঃ আসিফ হাসানের আগমন

মেহেরপুর অফিস:মেহেরপুরে মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতি মোঃ আসিফ হাসান পৌঁছেছেন। রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) রাতে তিনি মেহেরপুর সার্কিট হাউসে পৌঁছালে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম, সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ এসএম নাসিম রেজা এবং পুলিশ সুপার মোঃ মনজুর আহমেদ সিদ্দিক।
বিচারপতির আগমনে জেলা প্রশাসন, বিচার বিভাগ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা সার্কিট হাউসে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় তাঁকে বরণ করে নিতে এক সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি হয়।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বিচারপতি মোঃ আসিফ হাসান মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করবেন। আদালতের চলমান কার্যক্রম, মামলার নিষ্পত্তির গতি এবং বিচারপ্রার্থীদের সেবাপ্রাপ্তি সংক্রান্ত বিষয়গুলো সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করবেন তিনি।
তাছাড়া, পরিদর্শন শেষে জেলা আইনজীবী সমিতি এবং বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন বলে জানা গেছে। তাঁর এ সফর মেহেরপুরের বিচার ব্যবস্থার উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন স্থানীয় আইনজীবী ও বিচার সংশ্লিষ্টরা।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.