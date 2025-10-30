মেহেরপুরে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের আয়োজনে কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মেহেরপুর প্রতিনিধি:মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কার্যালয়, কুষ্টিয়ার আয়োজনে ও উপজেলা কৃষি অফিসের সহযোগিতায় মেহেরপুর সদর উপজেলায় কৃষকদের জন্য একদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর ২০২৫) সকালে মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কক্ষে অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণে ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের জন্য মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি, সুষম সার ব্যবহার ও ভেজাল সার শনাক্তকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এতে উপজেলার সাতটি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভার মোট ৫০ জন কৃষক-কৃষাণী অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হাফিজা সুলতানা। প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক সনজীব মৃধা
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা শারমিন সুলতানা।

বক্তারা বলেন, ফসলের আশানুরূপ ফলন ও মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় মাটি পরীক্ষা করে সুষম সার প্রয়োগের কোনো বিকল্প নেই। তারা জানান, মাটি পরীক্ষা করে সার প্রয়োগ করলে উৎপাদন খরচ কমে, ফসলের গুণগত মান বাড়ে এবং পরিবেশ দূষণ হ্রাস পায়।

হাফিজা সুলতানা জানান, দেশের ৬৪ জেলার ৬৪ উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের মাধ্যমে কৃষকদের জমির মাটি পরীক্ষার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। নমুনা প্রতি মাত্র ২৫ টাকায় এই সেবা প্রদান করা হয়। খুলনা বিভাগের জন্য নির্ধারিত “রূপসা” নামের ভ্রাম্যমাণ পরীক্ষাগার আগামী ১৭ থেকে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত মেহেরপুর সদরে অবস্থান করে কৃষকদের জমির মাটি পরীক্ষা করে সুষম সার সুপারিশ কার্ড প্রদান করবে।

বক্তারা আরও বলেন, কৃষকদের আবাদি জমির মাটি বিক্রি না করে সংরক্ষণ ও ব্যবহার বিষয়ে সচেতন হতে হবে। এতে সারের অপচয় রোধ হবে, মৃত্তিকা সম্পদ টেকসই থাকবে এবং কৃষক আর্থিকভাবে লাভবান হবেন।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান : তিন…

অন্যান্য

তারেক রহমানের ভার্চুয়াল সভা শেষে চুয়াডাঙ্গা ফিরে আসায় শরীফুজ্জামান শরীফকে…

অন্যান্য

জীবননগরে দোস্ত এইডের টিউবওয়েল বিতরণ

অন্যান্য

সাধারণ মানুষ চায় বিএনপির নেতা-কর্মীরা যেন তাদের সম্মান করে: বিজিএমইএ ও জেলা বিএনপির…

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More