আমঝুপি প্রতিনিধি:মেহেরপুরে পরিত্যক্ত অবস্থা ১টি ওয়ান শার্টারগান উদ্ধার করেছে র্যাব সদস্যরা।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ৮টার দিকে জেলার গাংনী উপজেলার ধর্মচাকী-হিজলবাড়ীয়া সড়কের বটতলা নামক স্থানে অভিযান চালিয়ে শার্টারগানটি উদ্ধার করে।
র্যাব-১২ এর মেহেরপুর ক্যাম্পের সদস্যরা অভিযান চালিয়ে অস্ত্র উদ্ধার করে।
র্যাব-১২ এর মেহেরপুর ক্যাম্প সূত্র জানায়,ধর্মচাকী-হিজলবাড়ীয়া সড়কের বটতলা নামক স্থানে র্যাবের একটিদল অভিযান পরিচালনা করে। এসময় ওই স্থানে লাল রংয়ের শপিং ব্যাগের মধ্যে লাল কাপড়ে জড়ানো দেশীয় প্রযুক্তিতে লোহার তৈরী ১টি অবৈধ ওয়ান শুটার গান (অস্ত্র) পরিত্যাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।
