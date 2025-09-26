মেহেরপুরে স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা ও পুষ্টি সহায়তা পেল ৪৫০ পরিবার

মেহেরপুর অফিস:গুড নেইবারস বাংলাদেশ, মেহেরপুর সিডিপি সম্প্রতি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতা মূলক একটি বিশেষ ক্যাম্পেইনের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের শুরুতে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন সিডিপির হেলথ অফিসার, মেডিকেল অফিসার ও এডমিন অফিসার।
অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের গাইনী ও প্রসূতি বিশেষজ্ঞ ডা. সুরাইয়া শারমিন পুষ্প এবং মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ও সহকারী অধ্যাপক (ট্রান্সফিউশন মেডিসিন) ডা. এম এম জাহিদুল ইসলাম।
সচেতনতামূলক কার্যক্রম শেষে অতিথি চিকিৎসকরা স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান শুরু করেন। এ সময় শতাধিক রোগী চিকিৎসা সেবা গ্রহণের সুযোগ পান। পাশাপাশি ৪৫০ পরিবারের মাঝে স্বল্পমূল্যে পুষ্টিকর খাদ্যপ্যাকেজ বিতরণ করা হয়। প্যাকেজের মধ্যে ছিল— আটা ৩ কেজি, ডাল ১ কেজি, চিনি ২ কেজি, বাটার বাইট বিস্কুট ১ প্যাকেট এবং রিন ওয়াশিং পাউডার ২ কেজি।
এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সঙ্গে পুষ্টিহীন শিশু ও পরিবারগুলোর জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি হয়েছে এবং কমিউনিটিতে ইতিবাচক পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়েছে।
