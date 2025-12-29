মেহেরপুরে হাদী হত্যার বিচার দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ

মেহেরপুর প্রতিনিধি:মেহেরপুরে শরীফ ওসনান হাদী হত্যার দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সচেতন ছাত্রসমাজের উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রোববার বিকেল ৩টার দিকে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বিক্ষোভ শেষে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন-  বৈষম্য বিরোধী ছাত্র  আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক খন্দকার মুইজ উদ্দিন,

শিক্ষার্থী ইব্রাহিম হোসেন, হাসনাত জামান সৈকত, শেখ শাপলা খাতুন,  মো. মুজাহিদুল ইসলাম, মারুফ হাসান প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন- ন্যায়বিচার নিশ্চিত না হলে সমাজে অপরাধ প্রবণতা আরও বাড়বে। অবিলম্বে হাদী হত্যায় দোষীদের শনাক্ত করে দোষীদের কঠোর শাস্তি দাবি করেন । এ ধরনের নৃশংস ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেই আহবান জানান বক্তরা।

সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড ও স্লোগানের মাধ্যমে হাদী হত্যার বিচার এবং নিরাপদ সমাজ গঠনের দাবি জানান।

