মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে পৌর শহরে গণসংযোগ

আমঝুপি প্রতিনিধি:বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে পৌর শহরের গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় শহরের গ্রামের প্রধান প্রধান সড়ক ও দোকানপাটে এ গণসংযোগ কর্মসূচি পালন করা হয়।
মেহেরপুর পৌরসভার ওয়াপদা মোড়ে মাও. তাজউদ্দীন খানের পক্ষে গণসংযোগ করেন জেলা নায়েবে আমীর মাও. মাহবুব উল আলম, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি মাও. রুহুল আমিন, জেলা তারবিয়াত সেক্রেটারি মাও. রফিকুল ইসলাম ও পৌর আমীর সোহেল রানা ডলার উপস্থিত ছিলেন।
গণসংযোগ কর্মসূচিতে আসন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি ও দলীয় প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন আদায়ের আহ্বান জানানো হয়।
