মেহেরপুর বিএনপির নির্বাচনী কর্মীসভা অনুষ্ঠিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মেহেরপুর প্রতিনিধি:আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে সামনে রেখে মেহেরপুর পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ড বিএনপির উদ্যোগে বুধবার (২৮ জানুয়ারি) বাদ মাগরিব গোরস্থানপাড়ায় এক নির্বাচনী কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সভায় দলীয় নেতাকর্মীরা ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে ব্যাপক জনসমর্থন গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পৌর যুবদলের আহ্বায়ক লিজন।
সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের ধানের শীষ প্রতীকের সম্ভাব্য প্রার্থী ও বিএনপির প্রভাবশালী নেতা মাসুদ অরুণ। তিনি দলের তৃণমূল নেতাকর্মীদের উদ্দীপ্ত করে বলেন, দুর্নীতিমুক্ত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে ধানের শীষের কোনো বিকল্প নেই। এ প্রতীক সারা দেশের আপামর জনগণের আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতীক। ধানের শীষকে বিজয়ী করার মাধ্যমেই দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র ও মুক্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা যুবদলের স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ইসমাইল হোসেন, যুবদল নেতা লালন শেখ, ৯ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি আবুল বাশার, বিএনপি নেতা মুস্তাফিজুর রহমান মিঠু, সাহেব আলীসহ স্থানীয় বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

বক্তারা সভায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং ২০২৪ সালের জুলাই মাসের গণঅভ্যুত্থানের যোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। তারা শহীদদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করে বলেন, এই ত্যাগের ফসল হিসেবে দেশে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ধানের শীষের বিজয়ের মাধ্যমে দুর্নীতি, অত্যাচার ও অস্থিরতা থেকে দেশকে মুক্ত করা সম্ভব।

স্থানীয়রা জানান, এ ধরনের কর্মসূচি দলের তৃণমূল পর্যায়ে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। এটি নির্বাচনী প্রচারণাকে আরও গতিশীল ও জনমুখী করে তুলবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
বিএনপি নেতৃত্ব মনে করছেন, এই ধরনের কর্মীসভার মাধ্যমে পৌর এলাকায় ধানের শীষের পক্ষে জনমত গড়ে তোলা সম্ভব হবে। আসন্ন নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থীদের বিজয় নিশ্চিত করতে নেতাকর্মীরা আরও সক্রিয় হয়ে উঠবেন বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য

আলমডাঙ্গার নতিডাঙ্গায় দাড়িপাল্লা প্রতিকের প্রার্থী অ্যাড: মাসুদ পারভেজ রাসেলের পথসভা…

অন্যান্য

আগামী কয়েকদিনে বিরূপ আচরণ করতে পারে প্রকৃতি

অন্যান্য

ঝিনাইদহে মসুর চাষে কৃষকের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ

অন্যান্য

কুষ্টিয়া ৪ খোকসা কুমারখালী আসনের জামাতে ইসলামের প্রার্থী আফজাল হোসেন। ,,আমাদের টাকা…

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More