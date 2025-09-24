মেহেরপুর সদর উপজেলা পর্যায়ে সাঁতারে চ্যাম্পিয়ন শিক্ষার্থীদের নাম ঘোষণা

মেহেরপুর অফিস:মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে ৫২তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন ইভেন্টে যারা প্রথম স্থান অধিকার করেছে তারা হলো— বালক বড় গ্রুপ মুক্ত সাঁতারে প্রথম শালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হৃদয়, দ্বিতীয় টেংরামারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আসলাম।

বুক সাঁতারে প্রথম রাজনগর দাখিল মাদ্রাসার তামিম, দ্বিতীয় একই মাদ্রাসার জাহিদ, চিৎ সাঁতারে প্রথম শালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের রাহিদ, যাদুখালি স্কুল এন্ড কলেজের সিয়াম দ্বিতীয়।

প্রজাপতি সাঁতারে রাজনগর দাখিল মাদ্রাসা তামিম প্রথম একই মাদ্রাসার রাহিদ দ্বিতীয়। মধ্যম গ্রুপে মুক্ত সাঁতারে প্রথম পিরোজপুর মাদ্রাসার সম্রাট। দ্বিতীয় যাদুখালী স্কুল এন্ড কলেজের হাবিব।

বুক সাঁতারে প্রথম আমঝুপি আলিম মাদ্রাসার হাবিবুর রহমান, দ্বিতীয় একই মাদ্রাসার হাসিব। চিৎ সাঁতারের সিএমসি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাব্বির প্রথম, যাদুখালি স্কুল এন্ড কলেজের হাবিব দ্বিতীয়।

প্রজাপতি সাঁতারে আর আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মামুন প্রথম, সিএমসি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সাব্বির দ্বিতীয়। বালিকা বড় গ্রুপে মুক্ত সাঁতারের আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের লামিয়া প্রথম, একই বিদ্যালয়ের ববিতা দ্বিতীয়।

মধ্যম গ্রুপে মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ফাতেমা প্রথম, আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ববিতা দ্বিতীয় এবং বুক সাঁতারে মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ফাতেমা প্রথম এবং একই বিদ্যালয়ের চাঁদনী দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে জেলা পর্যায়ে খেলার সুযোগ লাভ করেছে।

