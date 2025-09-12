মেহেরপুর-১ আসনের জামায়াত এমপি প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

আমঝুপি প্রতিনিধি:মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা আমির মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার বিকেলে আয়োজিত এ গণসংযোগে সভাপতিত্ব করেন বাগোয়ান ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মাওলানা ফারুক হোসেন।
গণসংযোগে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা খান জাহান আলী, উপজেলা নায়েবে আমির মাওলানা ফিরাতুল ইসলাম নাঈম, উপজেলা সেক্রেটারি জনাব খাইরুল বাসার, উপজেলা পেশাজীবী সংগঠনের সভাপতি জনাব মোশারফ হোসেন, উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি জনাব ফজলুল হক গাজী, উপজেলা বাইতুলমাল সেক্রেটারি জনাব আমির হোসেন ও বাগোয়ান ইউনিয়ন সেক্রেটারি জনাব হাফিজুর রহমান।
গণসংযোগে বক্তারা বলেন, দেশের চলমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ইসলামপন্থী নেতৃত্বকে বিজয়ী করার বিকল্প নেই। জনগণের দোয়া ও সমর্থন নিয়ে মাওলানা তাজ উদ্দিন খানকে জয়ী করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।
