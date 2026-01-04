যশোরে বিএনপি নেতাকে গুলি করে হত্যা; জামাইসহ আটক ২

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:যশোরে চলন্ত মোটরসাইকেলে গুলি চালিয়ে বিএনপি নেতা আলমগীর হত্যা মামলায় তার জামাই পরশসহ দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ (রোববার, ৪ জানুয়ারি) দুপুরে পুলিশ সুপারের কনফারেন্স রুমে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান পুলিশ সুপার সৈয়দ রফিকুল ইসলাম।

আটককৃতরা হলেন, নিহতের জামাই শংকরপুর এলাকার বাসেদ আলী পরশ ও একই এলাকার আমিনুল ইসলাম সাগর। এ ঘটনায় কোতোয়ালি থানায় দুজনসহ অজ্ঞাতনামা আরও ৪৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন নিহতের স্ত্রী।

সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার জানান, মূলত শ্বশুরের সম্পত্তি ও গাড়ির প্রতি লোভ ছিল জামাইয়ের। এছাড়া মেয়ের ওপর দীর্ঘদিনের ক্ষোভও ছিল তার। সেই লোভ ও ক্ষোভের জের ধরেই হত্যার পরিকল্পনা করা হয়এছাড়া আমিনুল ইসলাম সাগরের সঙ্গেও আলমগীরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শত্রুতা চলছিল। তারা দুজনই পূর্বপরিকল্পিতভাবে এ হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা করে বলে তিনি জানান। তবে তারা কেউ সরাসরি হত্যাকাণ্ডে অংশ নেননি। ভাড়াটে খুনি দিয়ে এ হত্যা সংঘটিত হয়েছে বলে জানান তিনি।

উল্লেখ্য, শনিবার সন্ধ্যায় ওয়ার্ড বিএনপি নেতা আলমগীর হোসেন খুন হন। মোটরসাইকেলে যাওয়ার পথে পাশ থেকে আরেকটি মোটরসাইকেলে থাকা সন্ত্রাসীরা তার মাথা লক্ষ্য করে গুলি করে পালিয়ে যায়।

পরে কোতোয়ালি থানা পুলিশ ও ডিবি পুলিশ যৌথভাবে অভিযানে নেমে তাদের আটক করে। অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানান পুলিশ সুপার সৈয়দ রফিকুল ইসলাম।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য

দৈনিক মাথাভাঙ্গায় সংবাদ প্রচারের পরে  জীবননগর হাসাদাহ টু মহেশপুর সড়কে গর্তে পেঁয়াজ…

অন্যান্য

মেহেরপুরে, পিঠার ঘ্রাণে জমে উঠল শীতের আনন্দ

অন্যান্য

ভোটের গাড়ি এখন মেহেরপুরে

অন্যান্য

কুষ্টিয়া -১ দৌলতপুর আসন যেসব প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে তারা হলেন,

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More