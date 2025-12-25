যে আসনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেন মুফতি আমির হামজা

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী মনোনীত প্রার্থী ইসলামী বক্তা মুফতি আমির হামজা। কুষ্টিয়া-৩ আসনে লড়বেন তিনি।

বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) দুপুরে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে তিনি এ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন। এ সময় জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি সুজাউদ্দিন জোয়ারদার, শহর জামায়াতের আমির এনামুল হকসহ দলের কয়েকশ নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে দুপুর ১২টার দিকে আমির হামজা একটি রিকশায় করে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে আসেন। পরে তিনি গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন। এ সময় আমির হামজা জানান, বেশ কিছুদিন ধরে নির্বাচনি মাঠে থেকে সব শ্রেণির মানুষের বিপুল সাড়া পেয়েছেন।

