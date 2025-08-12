লন্ডনে তারেক রহমানের সঙ্গে মনির খানের সাক্ষাৎ, যা আলোচনা হলো

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

দেশের প্রখ্যাত এবং তিনবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত কণ্ঠশিল্পী মনির খান রাজনৈতিক দিক থেকেও সক্রিয়। তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত রয়েছেন। মনির খান বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সাংস্কৃতিক বিষয়ক সহসম্পাদক এবং জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা (জাসাস) এর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

মনির খান বর্তমানে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে অবস্থান করছেন। সেখানে ইতোমধ্যে দুটি স্টেজ শো করেছেন। শোনা যাচ্ছে, লন্ডনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তিনি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মনির খান গণমাধ্যমকে বলেন, ‘জি, উনার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। উনি আমাদের দল বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, আমাদের অভিভাবক। উনার সাথে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকসহ অনেক বিষয় নিয়েই আলোচনা হয়েছে। তিনি একজন সংস্কৃতিবান্ধব মানুষ।’

তিনি আরও বলেন, ‘আপনারা জানেন অনেক দিন ধরে আশপাশের কয়েকটি দেশের সংস্কৃতি আমাদের দেশের নিজস্ব সংস্কৃতিকে গ্রাস করছে। কীভাবে এই ভিনদেশি সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে বাংলাদেশি সংস্কৃতি রক্ষা করে আরও বিকশিত করা যায়, সে বিষয়ে তার সঙ্গে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। এ ছাড়া রাজনৈতিক বিষয়সহ অন্যান্য বিষয়েও আলোচনা হয়েছে এবং তিনি বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়েছেন।’

মনির খান বলেন, ‘আলোচনা মধ্যে লক্ষ্য করার মতো বিষয় হচ্ছে, উনি সবকিছুর আগে বাংলাদেশকে ওপরে রেখে চিন্তা করেন। কিভাবে বাংলাদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া যায়, কিভাবে তাদের ভাতের অধিকার রক্ষা করা যায়, এসব নিয়ে সবকিছুর আগে উনি ভাবেন।’

