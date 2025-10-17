স্টাফ রিপোর্টার:লালন সাঁইজির ১৩৫তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গায় র্যালি, আলোচনা সভা ও সঙ্গীতানুষ্ঠান করা হয়েছে।
শুক্রবার বিকাল ৪টায় জেলা শিল্পকলা একাডেমি চত্বর থেকে বের হয় বর্ণাঢ্য র্যালি। পরে জেলা শিল্পকলা একাডেমি চত্বরের মুক্তমঞ্চে অনুষ্ঠিত সভায় লালন সাঁইজির কর্মময় জীবন নিয়ে লালন অনুসারী ও স্থানীয় শিক্ষানুরাগিরা আলোচনা করেন বলে জানান চুয়াডাঙ্গার ভারপ্রাপ্ত সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা সহকারি কমিশনার আলাউদ্দিন আল আজাদ।
সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম। আলোচনায় অংশ নেন, অধ্যাপক মুন্সী আবু সাঈফ, সাবেক অধ্যক্ষ সিদ্দিকুর রহমান। পরে একই মঞ্চে অনুষ্ঠিত সঙ্গীতানুষ্ঠানে লালনগান পরিবেশন করেন লালন অনুসারিরা। আয়োজন উপলক্ষে ভারপ্রাপ্ত সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা আলাউদ্দিন আল আজাদ বলেন, বৃহত্তর কুষ্টিয়া অঞ্চল মূলত লালন সাঁইজির এলাকা। চুয়াডাঙ্গাও একসময় কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্গত ছিল। সেই হিসেবে এখানে ভক্ত অনুরাগির সংখ্যাও বেশি। “এই আয়োজন উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গায় ভক্তদের যে মিলন মেলা বসেছে তার মধ্য দিয়েই লালনের চেতনা পৌঁছে যাবে জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে।
