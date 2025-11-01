লোকসংস্কৃতিতে শেরে বাংলা গোল্ডেন পদ‌কে ভূ‌ষিত হ‌লেন ধীরু বাউল

দর্শনা অফিস: গ্রাম বাংলার প্রায় হারিয়ে যাওয়া লোকসংস্কৃতি ও লোক ঐতিহ্য দেশ বিদেশে তুলে ধ‌রে শুদ্ধ ধারার সংস্কৃতির প্রচার প্রসার ও সংগীতের আলো ছড়ানোর অবদান হিসেবে এবার চুয়াডাঙ্গা জেলার কৃতি সন্তান মনিরুজ্জামান ধীরু বাউল শেরে বাংলা গোল্ডেন (অ্যাওয়ার্ড) পদকে ভূ‌ষিত হ‌লেন। গতকাল শুক্রবার বিকালে ঢাকা সেগুন বাগিচা কচিকাঁচার মেলা মিলনায়তনে অবিভক্ত বাংলার জাতীয় নেতা শেরে বাংলা একে ফজলুল হক’র ১৫২ তম জন্মবার্ষিকীতে আলোচনা সভা ও গুনিজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠা‌নের আয়োজন করা হয়। পরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চ‌লে স্ব স্ব কাজে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখায় তাদেরকে শেরে বাংলা গোল্ডেন অ্যাওয়ার্ড পদক, সম্মান স্মারক, সনদপত্র তুলে দেয়া হয়।শেরে বাংলা একে ফজলুল হক স্মৃতি পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা এবং তার দৌহিত্র সাবেক তথ্য সচিব, বিটিআরসির চেয়ারম্যান সৈয়দ মার্গুব মুর্শেদের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা বিচারপতি মীর হাসমত আলী। প্রধান আলোচক ছি‌লেন অধ্যাপক মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ। অতিথিদের হাত থে‌কে দেশের ৬৪ জেলার ৬৭ জনকে শের বাংলা গোল্ডেন পদক গ্রহন ক‌রেন।অনুষ্ঠান‌টি পরিচালনা করেন এটিএন বাংলার উপস্হাপিকা তানিয়া আফ্রিন।।

