সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন বাড়িয়ে ১৫০টি করার দাবি নারী নেত্রীদের

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

বুধবার রাজধানীতে আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে নারী নেত্রীরা জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন বাড়িয়ে ১৫০ করার দাবি তুলেছেন। একইসঙ্গে এসব আসনে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন চালুরও আহ্বান জানিয়েছেন তারা।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ফওজিয়া মোসলেম বলেন, ‘সংসদে নারীর কার্যকর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হলে সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বাড়াতে হবে।’ তিনি জানান, বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলোই ৫০টি সংরক্ষিত আসনে প্রার্থী মনোনয়ন দেয়। এতে নারীরা কেবল দলীয় প্রার্থী হিসেবে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েন এবং তাদের কার্যকর ভূমিকা রাখার সুযোগ কমে যায়।

ফওজিয়া মোসলেম আরও বলেন, সাধারণ আসনের পাশাপাশি সংরক্ষিত আসনের কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হওয়া উচিত।

গোলটেবিলে অংশ নিয়ে নিজেরা করি সমন্বয়ক খুশি কবির বলেন, নারীদের জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যুক্ত করতে হলে সংসদে তাদের অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে হবে। তিনি বলেন, ‘কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্য সরাসরি নির্বাচিত হলে নারীর অধিকার ও মানবাধিকার রক্ষা অনেক বেশি শক্তিশালী হবে।’

আলোচনায় বেশ কয়েকটি প্রস্তাব উঠে আসে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সংসদে আসনের সংখ্যা বাড়িয়ে ৪৫০ করা, যেখানে সাধারণ আসন থাকবে ৩০০টি এবং সংরক্ষিত নারী আসন হবে ১৫০টি। আরও প্রস্তাব করা হয়, দুটি সাধারণ আসন মিলিয়ে একটি সংরক্ষিত নারী আসন নির্ধারণ করা এবং নারীদের সরাসরি জনভোটে নির্বাচিত করা। এতে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ বাড়বে বলে মত দেন বক্তারা।

এছাড়া প্রস্তাব দেওয়া হয়, সর্বোচ্চ দুই বা তিন মেয়াদ পর্যন্ত এ ব্যবস্থা চালু রাখা যেতে পারে। এতে নারীরা নিজেদের নির্বাচনী এলাকা তৈরি করার সুযোগ পাবেন।

অনুষ্ঠানে সাবেক বিএনপি সংসদ সদস্য নিলুফার চৌধুরী মনি, জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক শামীম হায়দার পাটোয়ারী, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স এবং বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হকসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রক্ষার জন্য যে পরামর্শ দিলেন সারজিস

অন্যান্য

জাতীয় দলে ফিরতে হলে সাকিবকে কী করতে হবে, জানালেন তামিম

অন্যান্য

ইউনিয়ন ব্যাংক একীভূত হতে রাজি, এক্সিম ব্যাংক সময় চায়

অন্যান্য

ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে এক বাংলাদেশির মৃত্যু

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More