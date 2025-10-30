সাধারণ মানুষ চায় বিএনপির নেতা-কর্মীরা যেন তাদের সম্মান করে: বিজিএমইএ ও জেলা বিএনপির সভাপতি

জীবননগর অফিস:বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেছেন, আমি এখানে যখম আগমন করছিলাম, আপনারা খেয়াল করে দেখেছেন, ফুলের পাপড়ি ছুড়ে ছুড়ে দেওয়া হচ্ছি। আমি মানা করেছি। ফুল দিয়ে সেই দিন আমরা আমাদের নেতাদের, কর্মীদের শুভেচ্ছা জানাবো, যেই দিন জনগণের মন জয় করে, আস্থা অর্জন করে, জনগণের সম্মান অর্জন করে, ধানের শীষের পক্ষে ভোট নিয়ে দেশ নেতা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানকে প্রধানমন্ত্রী কবর, সেই দিন।
আজ বুধবার বিকেলে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদাহ ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজিত পথসভায় তিনি এসব কথা বলেন। পরে তিনি দামুড়হুদা উপজেলার আরও ৭ ইউনিয়নে পথসভা করেন।
মাহমুদ হাসান খান বাবু আরও বলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল হচ্ছে সবচেয়ে জনপ্রিয় দল। কারণ হচ্ছে এই দলের লক্ষ লক্ষ নেতা-কমী যেমন আছে, তার থেকে বড় শক্তি আছে এই দলের কোটি কোটি নীরব সমর্থক। এই সমর্থকদের আমরা যারা দল করি, দলের নেতৃত্ব দেওয়ার চেষ্টা করি, দলের যারা কর্মী, আমাদের কারও আমিসহ ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকতে পারে। কিন্তু যে অগণিত কোটি কোটি দলের সমর্থক আছে, যারা ধানের শীষে ভোট দেওয়ার জন্য উন্মুক হয়ে আছেন, যারা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে আরও একবার ক্ষমতায় দেখতে চায়, তারেক রহমানে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চায়, তারা উন্মুক হয়ে বসে আছেন। একটি সুন্দর নির্বাচন হবে, সেই নির্বাচনে তারা ধানের শীষে ভোট দেবে। ঠিক? কিন্তু ধানের শীষে তারা তখনই ভোট দিবে, আমরা যারা নেতা-কর্মী আছি, তাদের মন জয় করতে হবে। নির্বাচনের দিন তাদের ভোট কেন্দ্র নিয়ে আসতে হবে। তাদের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে।
চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি বলেন, এদেশের সাধারণ মানুষের চাহিদা খুব কম। সাধারণ মানুষের চাহিদা, আপনি তার কোনো উপকার করেন বা না করেন সাধারণ মানুষ তাকিয়ে থাকে না। সাধারণ মানুষের চাহিদা, বিএনপির নেতা-কর্মীরা সাধারণ মানুষকে যেন সম্মান করে। তাদের যেন কোনো অপকার না করে এবং প্রশাসনিকভাবে কোনো সমস্যায় পড়লে যেন তারা এগিয়ে আসে।
মাহমুদ হাসান খান বাবু আরও বলেন, আমাদের নেতা জনাব তারেক রহমানের নেতৃত্বে ৩১টা দফা দেওয়া হয়েছে, আপনারা স্থানীয় পত্রিকায় দেখবেন, আপনারা প্রতিদিন একটি করে দফা আমরা প্রচার করি। এখানে কোনো প্রবীণ সমর্থক আছেন, যারা বিএনপিকে সমর্থন করেন, অনেক নবীন সমর্থক আছেন, নির্বাচনে দল যাবে নমিনেশন দেবে, আমাদের ইমানদারি দায়িত্ব হচ্ছে, তার জন্য কাজ করা। নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলে ধানের শীষের প্রতীকে দেশনেত্রী খালেদা জিয়াকে বিজয়ী করা। সঠিক এটা? কেন? কেন? কারণ হচ্ছে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছে আমরা খণী।
মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, এই জন্য খণ, ছয়বার মৃত্যু মুখে পতিত হয়ে যাওয়ার পরে, বিগত সরকারের অমানবিক নির্যাতনের পরও তিনি দেশ থেকে চলে যাননি। শিকার করেননি। ওনি মনে করেছেন দেশ ছেড়ে, দেশের সাধারণ মানুষকে ছেড়ে গেলে এই দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। এ কারণে ছয়বার মৃত্যু মুখে পতিত হয়ে যাওয়ার পরই সরকারের কোনো চাপের মুখে ওনি নতি শিকার করেননি। আমাদের এই জন্য, ওনার খণ শোধ করার জন্য বিএনপিকে বিজয়ী করতে হবে।
