সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রুহে মাগফেরাত কামনায় হাসাদাহ ইউনিয়ন যুবদলের উদ্যোগে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

হাসাদাহ প্রতিনিধিঃ সাবেক তিন-তিন বারের প্রধানমন্ত্রী ও গণতন্ত্রের আপোষহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।গতকাল শনিবার আছরের নামাজের পর হাসাদাহ বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গনে এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া মাহফিলে হাসাদাহ ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি কাজী সুমেনন শান্তর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সদস্য খোকন, যুবদলের যুগ্ন আহবায়ক সুমন, শাহিন রেজা, হাসানুজ্জামান , হাসাদাহ ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ন আহবায়ক জুয়েল রানা, যুবদলের সদস্য লাল মোহাম্মদ, নাহিদ হাসান, মিরাজ,
হাসাদাহ ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি : মোঃতুষার ইমরান উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য রিমন,সিনিয়র যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক আবির হাসান জুয়েল, হাসাদাহ মডেল কামিল মাদ্রাসার ছাত্রদলের সভাপতি সাব্বির, সদস্য তৌফিক, তুষার, তামিম,রাকিব সহ অন্যান্য নেতা-কর্মীরা। হাসাদাহ ইউনিয়ন সেচ্ছাসেবক দলের নেতা কাজী সুলাইমান মানিক, সুজন, লাজুক। অনুষ্ঠানটি হাসাদাহ ইউনিয়ন যুবদলের নির্বাচন প্রচারণ টিমের সদস্য রুবেল হোসেন। অনুষ্ঠানের দোয়া পরিচালনা করেন হাফেজ মোঃ আব্দুর রহমান।

