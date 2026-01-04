সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রুহে মাগফেরাত কামনায় হাসাদাহ ইউনিয়ন যুবদলের উদ্যোগে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রুহে মাগফেরাত কামনায় হাসাদাহ ইউনিয়ন যুবদলের উদ্যোগে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত
হাসাদাহ প্রতিনিধিঃ সাবেক তিন-তিন বারের প্রধানমন্ত্রী ও গণতন্ত্রের আপোষহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।গতকাল শনিবার আছরের নামাজের পর হাসাদাহ বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গনে এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া মাহফিলে হাসাদাহ ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি কাজী সুমেনন শান্তর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সদস্য খোকন, যুবদলের যুগ্ন আহবায়ক সুমন, শাহিন রেজা, হাসানুজ্জামান , হাসাদাহ ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ন আহবায়ক জুয়েল রানা, যুবদলের সদস্য লাল মোহাম্মদ, নাহিদ হাসান, মিরাজ,
হাসাদাহ ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি : মোঃতুষার ইমরান উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য রিমন,সিনিয়র যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক আবির হাসান জুয়েল, হাসাদাহ মডেল কামিল মাদ্রাসার ছাত্রদলের সভাপতি সাব্বির, সদস্য তৌফিক, তুষার, তামিম,রাকিব সহ অন্যান্য নেতা-কর্মীরা। হাসাদাহ ইউনিয়ন সেচ্ছাসেবক দলের নেতা কাজী সুলাইমান মানিক, সুজন, লাজুক। অনুষ্ঠানটি হাসাদাহ ইউনিয়ন যুবদলের নির্বাচন প্রচারণ টিমের সদস্য রুবেল হোসেন। অনুষ্ঠানের দোয়া পরিচালনা করেন হাফেজ মোঃ আব্দুর রহমান।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.