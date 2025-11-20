সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো জাতির কাছে ওয়াদাবদ্ধ: সিইসি

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো জাতির কাছে ওয়াদাবদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন। ভোটারদের কেন্দ্রে আনতে দলগুলোর সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

বুধবার (১৯ নভেম্বর) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ধারাবাহিক সংলাপের অংশ হিসেবে জামায়াত, এনসিপিসহ ৭টি দলের সাথে বৈঠক করছে নির্বাচন কমিশন। বৈঠকের শুরুতে সিইসি এ এম এম নাসির উদ্দীন বলেন, সুন্দর, গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য জাতির কাছে রাজনৈতিক দলগুলো ওয়াদাবদ্ধ। ভোটারদের কেন্দ্রে আনতে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান সিইসি। জামায়াত নেতারা অভিযোগ করেন ডিজাইন করে প্রশাসনে রদবদল করা হচ্ছে। প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে ৫ জন সেনা সদস্য রাখার সুপারিশ করেন জামায়াত নেতারা। দুপুর ২টার পর দ্বিতীয় ধাপে বিএনপি, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি, গণঅধিকার পরিষদ, নাগরিক ঐক্য, বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টির সাথে মতবিনিময় করবে ইসি।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য

নির্বাচনের পরেও যেনো দেশে গণতন্ত্র চর্চা সঠিকভাবে হয়: মির্জা ফখরুল

অন্যান্য

ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগিতা চেয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা

অন্যান্য

নাশকতা করলেই গুলির নির্দেশ দেওয়া নিয়ে যা বললেন ডিএমপি কমিশনার

অন্যান্য

নির্বাচনের আগে বড় রদবদল: আরও ২৩ জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক নিয়োগ

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More