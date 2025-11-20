সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো জাতির কাছে ওয়াদাবদ্ধ: সিইসি

স্টাফ রিপোর্টার:সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো জাতির কাছে ওয়াদাবদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন। ভোটারদের কেন্দ্রে আনতে দলগুলোর সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।
বুধবার (১৯ নভেম্বর) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ধারাবাহিক সংলাপের অংশ হিসেবে জামায়াত, এনসিপিসহ ৭টি দলের সাথে বৈঠক করছে নির্বাচন কমিশন। বৈঠকের শুরুতে সিইসি এ এম এম নাসির উদ্দীন বলেন, সুন্দর, গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য জাতির কাছে রাজনৈতিক দলগুলো ওয়াদাবদ্ধ। ভোটারদের কেন্দ্রে আনতে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান সিইসি। জামায়াত নেতারা অভিযোগ করেন ডিজাইন করে প্রশাসনে রদবদল করা হচ্ছে। প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে ৫ জন সেনা সদস্য রাখার সুপারিশ করেন জামায়াত নেতারা। দুপুর ২টার পর দ্বিতীয় ধাপে বিএনপি, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি, গণঅধিকার পরিষদ, নাগরিক ঐক্য, বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টির সাথে মতবিনিময় করবে ইসি।
