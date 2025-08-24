হোয়াটসঅ্যাপে যেভাবে কল শিডিউল করবেন

বিশ্বের কয়েকশ কোটি মানুষ হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করে থাকেন। বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম এটি।

প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১০০ বিলিয়নের বেশি মেসেজ আদান-প্রদান হয় হোয়াটসঅ্যাপে। আর হোয়াটসঅ্যাপে অডিও-ভিডিও গ্রুপ কলে যুক্ত হতে পারেন যে কোনো সময় যে কোনো স্থানে।

এবার গ্রুপ কলিং ফিচারে এলো বড় পরিবর্তন। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ এখন অনেক বড় একটি কমিউনিটি বলা যায়। প্রায় সবাই অসংখ্য গ্রুপে যুক্ত থাকেন। কখন কোথায় কি হচ্ছে এত খবর রাখতে পারেন না।

এখন আপনি চাইলে হোয়াটসঅ্যাপে কল শিডিউল করে রাখতে পারবেন। আর ওয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের জন্য এ প্ল্যাটফর্মটি বিভিন্ন ফিচার নিয়ে আসছে প্রতিনিয়ত। এবার ‘শিডিউল কলিং’ ফিচার এনেছে ব্যবহারকারীদের জন্য।

জুমের মতো হোয়াটসঅ্যাপ কলিং ফিচারকে সাজাতেই এ ফিচার চালুর ভাবনা কর্তৃপক্ষের। বর্তমানে যাবতীয় অফিসিয়াল কাজ হয় হোয়াটসঅ্যাপে। বহু মিটিং হয় এ অ্যাপে গ্রুপ কলিংয়ের মাধ্যমে। সেই কথা মাথায় রেখেই এ ফিচার আনছে কর্তৃপক্ষ।

আপনি এখন আগে থেকেই শিডিউল করে রাখতে পারবেন। নির্ধারিত সময়ে কল শুরু হওয়ার আগে আপনি পেয়ে যাবেন নোটিফিকেশন। ফলে নির্ধারিত সময়ে কল শুরুর ক্ষেত্রে আর কোনো সমস্যা থাকবে না। কিন্তু কীভাবে কাজটি করবেন, সে বিষয়ে জানা প্রয়োজন।

চলুন জেনে নেওয়া যাক, আপনি কীভাবে কল শিডিউল করবেন—

প্রথমত হোয়াটসঅ্য়াপ ওপেন করে কল ট্যাবে যান। এরপর সেখানে পাবেন (+) অপশন। এরপর তাতে ক্লিক করলে শিডিউল করা যাবে কল। যারা ওই কলে থাকবেন তারা সবাই নোটিফিকেশন পাবেন। ফলে আলাদা করে কাউকে জানানো কিংবা কারও মিস করার বিষয়ও কমই থাকছে।

