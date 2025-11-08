৭ই নভেম্বর বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

বিশেষ প্রতিবেদক :দর্শনা পৌর বিএনপি’র সমন্বয়ক হাজী খন্দকার শওকত আলীর নেতৃত্বে শুক্রবার সন্ধ্যায় দর্শনা রেল ইয়ার্ডস্থ পৌর বিএনপির অস্থায়ী কার্যালয়ে ৭ই নভেম্বর বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন হাজী খন্দকার শওকত আলী। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন,৭ই নভেম্বর বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। এই দিনে সৈনিক ও জনতার ঐক্য দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে সেই জাতীয় বিপ্লব দেশকে নতুন দিকনির্দেশনা দিয়েছিল। আজকের এই দিনে আমাদের অঙ্গীকার,শহীদ জিয়ার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও জনগণের অধিকার রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ থাকা।
তিনি আরও বলেন, বর্তমান অন্যায়-দুর্নীতি ও গণতন্ত্রহীন পরিবেশ থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে সবাইকে ত্যাগ ও সাহসিকতার সঙ্গে আন্দোলনে অংশ নিতে হবে। বিএনপি সব সময় জনগণের পাশে ছিল, এখনো আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে।
পরে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপির প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবুর পক্ষে ধানের শীষের স্লোগানে আলোচনা সভা মুখরিত হয়ে ওঠে।
উপস্থিত ছিলেন ওলামা দলের মাওলানা ওমর আলী, রেল শ্রমিক সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন, মৎস্যজীবী দলের সভাপতি নজির আমিন,জেলা যুবদলের যুগ্ন আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম মিঠু,কলেজ ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সেলিম মাহফুজ মিল্টন মিল্টন, যুবনেতা জিয়াউল হক শাহীন, আশরাফুল আলম,নুর গনি, খন্দকার শাকিল,রাসেল আহমেদ সেলিম মেহেবুব লিটন, তোফাজ্জল খান, শাহীন আহমেদ,হাসিবুল হক শের আলী, বাবু,সাদ্দাম,সহ অঙ্গ-সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। সার্বিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাবেক দর্শনা পৌর যুবদলের যুগ্ন আহবায়ক জাহাঙ্গীর আলম চঞ্চল।।
