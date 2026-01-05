বর্ণাঢ্য আয়োজনে চুয়াডাঙ্গায় ভিডিপি দিবস-২০২৬ উদযাপন

স্টাফ রিপোর্টার:“সামাজিক নিরাপত্তা ও উন্নয়নের অঙ্গীকার”- এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বর্ণাঢ্য র্যালি ও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে চুয়াডাঙ্গায় ভিডিপি দিবস–২০২৬ পালিত হয়েছে।
আজ সোমবার (৫ জানুয়ারি) সকাল ১০টায় জেলা আনসার ও ভিডিপি কমান্ড্যান্টের কার্যালয়ে দিবসটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। জেলা কমান্ড্যান্ট মোহাম্মদ আজিজুল হক বেলুন উড়িয়ে কর্মসূচির সূচনা করেন।
উদ্বোধন শেষে জেলা কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি কার্যালয় সংলগ্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। এতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা এবং বিপুল সংখ্যক সদস্য অংশগ্রহণ করেন।
উল্লেখ্য, “শান্তি, শৃঙ্খলা, উন্নয়ন ও নিরাপত্তায় সর্বত্র আমরা”- এই মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে ১৯৭৬ সালের এই দিনে ভিডিপি বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়।
দিবসটির আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা কমান্ড্যান্ট মোহাম্মদ আজিজুল হক বলেন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর আজ ভিডিপি বাহিনী ৫০ বছরে পদার্পণ করেছে। জননিরাপত্তা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এই বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যুগের প্রয়োজনে বর্তমানে ভিডিপি সদস্যদের আধুনিক অস্ত্র প্রশিক্ষণসহ নানা ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে, যাতে দেশের যেকোনো দুর্যোগে তারা দ্রুত ও কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে। তিনি আরও বলেন, দুর্যোগসহ সংকটকালে সর্বপ্রথম মাঠে নামার মানসিকতা নিয়ে ভিডিপি সদস্যরা সব সময় প্রস্তুত থাকে।
তিনি ভিডিপি সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে। বাহিনীর ঐতিহ্য, সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের আহ্বান জানান তিনি। পাশাপাশি ভবিষ্যতে মাঠ পর্যায়ে আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের আরও তৎপর থাকার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।
অনুষ্ঠানে জেলার চার উপজেলা থেকে আগত বিভিন্ন পদবীর শতাধিক কমান্ডার অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও বিভিন্ন উপজেলার উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষিকাসহ বিভিন্ন পদবীর ভিডিপি সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
