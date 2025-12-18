অতিথি পাখি ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় জীবননগরে বসুন্ধরা শুভসংঘের সভা ও মানববন্ধন

জীবননগর অফিস:চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে অতিথি পাখি ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার দাবিতে সচেতনতামূলক সভা ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সকাল ১০টায় বসুন্ধরা শুভসংঘ, জীবননগর উপজেলা শাখার উদ্যোগে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।
কর্মসূচিতে প্রকৃতিপ্রেমী তরুণ-তরুণী, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য, সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা ব্যানার ও প্লাকার্ড হাতে অতিথি পাখি শিকার বন্ধ, জলাভূমি ও বনাঞ্চল সংরক্ষণ এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষার দাবি জানান।
বক্তারা বলেন, শীত মৌসুমে বিভিন্ন প্রজাতির অতিথি পাখি জীবননগরের নদী ও জলাশয়ে আশ্রয় নেয়। কিন্তু অবৈধ শিকার ও পরিবেশ ধ্বংসের ফলে এসব পাখি আজ হুমকির মুখে। তারা পাখি শিকার বন্ধে আইন প্রয়োগ জোরদার ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির আহ্বান জানান।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রাণীবিদ্যা প্রভাষক এইচ এম শামসুজ্জামান, সুশীল ব্যক্তিত্ব আনোয়ার হোসেন, কালের কণ্ঠের জীবননগর প্রতিনিধি ও বসুন্ধরা শুভসংঘের উপদেষ্টা জহিরুল ইসলাম, আইসিটি শিক্ষক নুর কুতুল আলম, আলোকচিত্রী টুটুল নেছার, সাংবাদিক এম আর মুকুল ও স্বেচ্ছাসেবক সামিউল ইসলাম অভি। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি শামসুল আলম এবং সঞ্চালনা করেন মো. মামুন হোসেন। উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বন কর্মকর্তা মো. শরিফুল ইসলামসহ বন বিভাগের কর্মকর্তারা।
